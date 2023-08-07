Чемпионка России среди юниоров фигуристка Горбачева пропустит контрольные прокаты

16-летняя спортсменка восстанавливается после травмы, и ей пока нельзя исполнять прыжки

ТАСС, 7 августа. Чемпионке России среди юниоров Алине Горбачевой пока нельзя исполнять прыжки, поэтому она не сможет выступить на контрольных прокатах юниорской сборной по фигурному катанию. Об этом спортсменка написала в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос подписчицы.

Ранее 16-летняя фигуристка сообщила в своих соцсетях, что получила травму.

"На юниорских [контрольных прокатах] выступать не буду. Мне пока нельзя прыгать", - написала Горбачева.

Контрольные прокаты юниорской сборной России у девушек пройдут 17-18 августа.