Смагин: шахматист Непомнящий легко выиграл тай-брейк в третьем круге Кубка мира

Ян Непомнящий обыграл азербайджанца Рауфа Мамедова

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россияне Ян Непомнящий и Андрей Есипенко удивительно легко выиграли тай-брейки в третьем круге Кубка мира по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Непомнящий обыграл азербайджанца Рауфа Мамедова, а Есипенко победил испанца Франсиско Вальехо Понса. Также в четвертый круг вышел Петр Свидлер, обыгравший Йордена ван Фореста. В четвертый круг не смогли выйти Никита Витюгов, который проиграл на тай-брейке Ференцу Беркешу, и Даниил Дубов, уступивший итальянцу Даниеле Вокатуро по итогам классических партий.

"Вроде статистически все идет неплохо у россиян, но меня расстроило поражение Дубова из-за нелепого решения в первой партии. Ян очень легко обыграл на тай-брейке своего соперника, как и Андрей Есипенко, даже на удивление легко они обыграли довольно сильных противников. Очень радует Свидлер, видно, что он играет в свое удовольствие, и удовольствие, помноженное на высокий класс, дает очень солидный результат", - сказал Смагин.

"Непомнящий, [Магнус] Карлсен (16-й чемпион мира - прим. ТАСС) и [Фабиано] Каруана (участник матча за мировую шахматную корону 2018 года - прим. ТАСС) пока показывают слишком хорошую игру. Если им хватит сил, а я не вижу причин, по которым их может не хватить, ведь это шахматные тяжеловесы, они разыграют кубок между собой", - добавил собеседник агентства.

Турнир проходит в Баку. Первые партии четвертого круга пройдут 9 августа.