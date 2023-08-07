В Федерации компьютерного спорта России отреагировали на санкции украинской федерации

Украинская федерация киберспорта внесла в черный список игроков, выступающих в одной команде с россиянами

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Украинская федерация киберспорта (UESF) поступила неправильно, внеся в черных список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одном коллективе с россиянами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

5 августа представитель UESF Максим Раймер в своем телеграм-канале сообщил, что организация внесла в черный список Илью Мулярчука и Мирослава Колпакова за выступление в одной команде - Team Spirit - с россиянами Ярославом Найденовым, Магомедом Халиловым и Денисом Сигитовым. В таком составе коллектив выступает на протяжении трех лет. В черный список также были включены профессиональные игроки в Counter Strike: Global Offnesive Игорь Жданов, Мирослав Плахотя и Захар Силедчик. Последствия включения игроков в список не уточняются.

"На мой взгляд, это неправильный поступок: никто из спортсменов не должен подвергаться дискриминации из-за своего гражданства, - сказал Смит. - А тем более из-за сотрудничества с игроками, у которых "нежелательный паспорт". К сожалению, мое видение сегодня на международной киберспортивной арене разделяют далеко не все".

"Похожие ограничения были приняты и в отношении игроков Team Spirit : Мирослава Плахоти и Игоря Жданова. Поскольку UESF не имеет влияния на организаторов крупных турниров, эти киберспортсмены продолжают выступать на топовых турнирах. Однако если кто-то из них решит вернуться на Украину, в дальнейшем он не сможет ездить на международные соревнования. Я же хочу напомнить, что спорт должен объединять людей из разных стран. Он должен стать инструментом народной дипломатии и способствовать консолидации игроков, а не их разделению по каким бы то ни было признакам", - добавил Смит.

В конце июля Team Spirit получила $5 млн призовых за победу в турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии. Team Spirit является победителем чемпионата мира по Dota 2 - The International 2021 года. Российский коллектив ранее гарантировал себе участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Сиэтле (США, штат Вашингтон) с 12 по 29 октября.