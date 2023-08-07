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Кубок мира по шахматам

Смагин назвал удивительным поражение шахматистки Костенюк на Кубке мира

Выступающая за Швейцарию Александра Костенюк в третьем круге проиграла сербке Теодоре Иньяц

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Двенадцатая чемпионка мира Александра Костенюк, выступающая за Швейцарию, потерпела удивительное поражение от сербки Теодоры Иньяц в третьем круге Кубка мира по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Костенюк, которая является действующим победителем соревнований, уступила Иньяц на тай-брейке. В марте она сменила российское гражданство на швейцарское. Из россиянок в четвертый круг вышли Алексаднра Горячкина и Полина Шувалова.

"Удивительно, что Костенюк проиграла малоизвестной сербке. Видимо, что-то произошло с ней в плане психологии. Она провела партии гораздо ниже своих возможностей. Что касается наших действующих шахматисток, то очень здорово играют Горячкина и Шувалова, пока они без проблем обыгрывают своих соперниц", - сказал Смагин.

Турнир проходит в Баку. Первые партии четвертого круга пройдут 9 августа. 

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Кубок мира по шахматам
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