Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин сообщил, что отправился в зону СВО

Соломатин заявил, что подписал контракт с батальоном "Эспаньола"

ТАСС, 7 августа. Бывший футболист Андрей Соломатин подписал контракт с батальоном "Эспаньола" и находится под Артемовском (украинское название - Бахмут). Видеообращение Соломатина опубликовал телеграм-канал Mash.

"Эспаньола" является добровольческим подразделением, сформированным из фанатов разных футбольных клубов.

"Всем привет, сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения "Эспаньола", чем горжусь, спасибо русскому фанатизму за это. Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол и дорогу. Сейчас уже парням нужна обратная связь и поддержка от вас, чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу", - сказал Соломатин в видеообращении.

Соломатину 47 лет, он провел 13 матчей за сборную России, забив 1 мяч. На клубном уровне выступал за московские "Торпедо", "Локомотив" и ЦСКА, краснодарскую "Кубань", самарские "Крылья Советов", махачкалинский "Анжи" и украинскую "Оболонь". В составе сборной России играл на чемпионате мира 2002 года. Соломатин является чемпионом России (2002) и пятикратным обладателем кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2002).