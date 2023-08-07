Хоккеист Венгрыжановский рассказал о работе под руководством Ларионова в "Торпедо"

Нападающий выступал за нижегородский клуб последние три сезона КХЛ, в прошлом году команду возглавил Игорь Ларионов

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий омского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Денис Венгрыжановский постарался запомнить все те советы, которые ему давал во время совместной работы в нижегородском "Торпедо" главный тренер Игорь Ларионов. Об этом Венгрыжановский рассказал ТАСС.

Венгрыжановский выступал за "Торпедо" последние три сезона. В июне 22-летний нападающий перешел в "Авангард". Ларионов возглавил "Торпедо" в прошлом сезоне.

"Это великий игрок и тренер. Я все старался впитывать от него: как готовиться, питаться, восстанавливаться, все по игре. Что он подсказывал, то я и старался впитывать. Быть профессионалом 24 на 7", - сказал Венгрыжановский.

Нападающий в матче предсезонного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open" против молодежной сборной России в возрасте до 23 лет сделал дубль, однако его команда уступила со счетом 3:4 после серии буллитов. Всего на турнире он забросил три шайбы, впервые отличившись в матче против петербургского СКА (5:1). Нападающий на турнире играет в звене с Павлом Куликовым и Ильей Рейнгардтом.

"Секрет такого успеха - Илья Рейнгардт, который раздает пасы, а мы забиваем. Мы выходим, выполняем задание и получаем удовольствие от игры. С Пашей Куликовым мы сразу начали вместе играть. С нами играл Игорь Мартынов, потому кое-что поменяли, пришел Илья, такой забивной и отдающий, с ним и пошло. Со СКА просто выходили и играли в свое удовольствие, выполняли задание: есть шанс, и надо цепляться за него", - подчеркнул Венгрыжановский.

Заключительный матч на турнире "Авангард" проведет 8 августа против владивостокского "Адмирала".