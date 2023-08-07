Сборная Россия по баскетболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче

Россияне выиграли со счетом 72:59

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Команда России по баскетболу со счетом 72:59 оказалась сильнее сборной Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Перми.

Матч начался с минуты молчания в память об умершем на 93-м году жизни тренере Владимире Тржескале.

Самым результативным игроком матча стал иранец Мохаммад Амини, набравший 17 очков. В составе сборной России 15 очков в активе Андрея Мартюка.

Повторный матч команд пройдет 9 августа в Перми.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.