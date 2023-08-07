Олимпийский чемпион Хайбулаев удивлен уровнем молодых дзюдоистов на Играх стран СНГ

Сборная России по дзюдо до 18 лет лидировала в общекомандном зачете личного турнира, а также стала обладателем золота в турнире смешанных команд

ГОМЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Чемпион Олимпиады в Лондоне по дзюдо Тагир Хайбулаев удивлен высокому уровню молодых дзюдоистов, которые участвовали в Играх стран СНГ в Белоруссии. Об этом он рассказал ТАСС по итогам соревнований.

Сборная России по дзюдо до 18 лет лидировала в общекомандном зачете личного турнира, а также стала обладателем золота в турнире смешанных команд. Соревнования дзюдоистов прошли в Гомеле.

"Был приятно удивлен уровнем борьбы - много иппонов, бросков, ребята чувствуют борьбу, ловят момент. Глядя на это поколение, испытываешь уверенность в будущем дзюдо, с такими ребятами оно будет еще ярче. Сильные команды - много отличных ребят в нашей сборной, в командах Узбекистана, Казахстана, Белоруссии", - отметил Хайбулаев.

Спортсмен подчеркнул, что турнир в Белоруссии напомнил ему Олимпиаду: "Соревнования проводятся по разным видам спорта, сразу в нескольких городах. Это здорово, потому что зрителей очень много, это важно для ребят. Здесь у них вырабатывается особый командный дух - и за себя борются, и за команду. После таких стартов выходя на крупные соревнования они испытывают большую уверенность".