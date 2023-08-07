Кравцов рассказал о совместной работе с РФС в рамках проекта "Футбол в школе"

Министр просвещения РФ назвал задачей проекта подготовку подрастающего поколения для занятий профессиональным футболом и вовлечение в занятия спорта в целом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Проект "Футбол в школе" очень успешен, одной из его задач является подготовка подрастающего поколения для формирования базы для профессионального спорта. Об этом ТАСС рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"У нас есть целое направление с Российским футбольным союзом (РФС) - проект "Футбол в школе", - сказал Кравцов. - Сегодня очень многие школы, несколько десятков тысяч, вовлечены в этот проект, он очень успешный. Действительно, футбол у нас активно развивается, мы совершенствуем инфраструктуру и спортивную инфраструктуру, третий урок физкультуры, у нас программа рекомендована для школ по футболу".

"Я всегда болел и болею за нашу страну как за команду, но у нас действительно очень много хороших футбольных клубов, все они очень достойны. Наша задача - подготовить именно подрастающее поколение, чтобы была база для профессионального футбола, чтобы был массовый спорт, это очень важно", - добавил Кравцов.

"Футбол в школе" - это проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей.