Кравцов рассказал, что симпатизирует футбольному клубу "Спартак"

Министр просвещения РФ отметил, что в академии красно-белых занимается его сын

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" является особым для министра просвещения РФ Сергея Кравцова, так как в академии красно-белых занимается его сын. Об этом Кравцов рассказал ТАСС.

21 мая 2023 года Кравцов вместе с сыном посетил матч 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

"Когда был матч "Спартак" - ЦСКА, я был вместе с сыном, он тренируется, закончил первый класс, с трех лет увлекается футболом, - сказал Кравцов. - Он занимается в юниорской команде "Спартака", можно сказать о моих симпатиях к "Спартаку" в связи с этим фактом. Хотя есть и другие команды, я вижу серьезную игру и "Зенита", и ЦСКА, и "Рубина", сейчас уже знаю практически все команды высшей лиги. Сын - вратарь, поэтому знаю очень многих голкиперов. Поэтому мы будем поддерживать вообще спорт, массовый спорт, футбол, все направления спорта. Но вот "Спартак" для меня сегодня особая команда, потому что сын там тренируется".

"Надеюсь, что "Спартак" будет показывать высокий уровень игры, доставлять позитивные эмоции, в том числе и моему сыну. Но еще раз хочу сказать, что у нас достаточно сильные команды. Я не такой футбольный болельщик, но, посещая матчи, вижу очень классную игру. Надеюсь, что этот уровень мы будем только развивать, будет очень интересная и хорошая игра в новом сезоне", - добавил Кравцов.

Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. "Спартак" одержал три победы в трех первых матчах, обыграв "Оренбург" (3:2), калининградскую "Балтику" (2:1) и казанский "Рубин" (4:1). В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 11 августа.