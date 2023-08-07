Махонин считает, что сборную России по баскетболу ждет хорошее будущее

В понедельник российские баскетболисты обыграли команду Ирана в товарищеском матче

ПЕРМЬ, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужскую сборную России по баскетболу ждет хорошее будущее. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В понедельник сборная России в товарищеском матче в Перми со счетом 72:59 обыграла команду Ирана.

"Несмотря на лето и прекрасную погоду, удалось собрать на матч сборной почти полный стадион. Знаю, что в среду будет еще больше людей. Что касается игры, то вторая половина мне понравилась больше, было больше передвижений, больше драматургии. Иранцы, которые отобрались на чемпионат мира, начали догонять, но наши ребята показали достойную игру", - сказал Махонин.

"Важно и показательно, что в нашем составе были исключительно молодые баскетболисты. Это значит, у сборной России хорошее будущее. Все санкции когда-то закончатся. Мы верим в команду", - добавил собеседник агентства.

9 августа сборные России и Ирана проведут повторную встречу.