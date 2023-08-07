Мудранов считает, что для молодых дзюдоистов Игры стран СНГ стали маленькой Олимпиадой

Олимпийский чемпион отметил поведение зрителей на соревнованиях - они поддерживали спортсменов из всех стран

ГОМЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Соревнования по дзюдо на II Играх стран СНГ в Белоруссии стали для их участников маленькой Олимпиадой. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов.

Соревнования по дзюдо на Играх стран СНГ прошли в Гомеле.

"Эти соревнования напомнили мне первые Европейские игры - 2015 в Баку по организации, по атмосфере. Благодаря этому наши ребята испытали на себе, что это такое. Это для них как маленькая Олимпиада, теперь они имеют об этом представление, - отметил Мудранов. - Жаль, что в таком возрасте у меня не было таких соревнования по дзюдо, это не чемпионат Европы, не чемпионат мира, это что-то особенное".

"Спортсмены уважительно друг к другу относятся, - подчеркнул Мудранов. - На татами мы соперники, за его пределами совсем другая история. Кто бы ни выиграл, в дзюдо важно уважение к сопернику. И особенно отмечу зрителей - одинаково громко болели за всех, за каждую страну".

На Играх стран СНГ мужская сборная до 18 лет завоевала три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград, россиянки - шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали. Сборная России также выиграла соревнования смешанных команд, в финале победив представителей Казахстана.

"Посмотрел все схватки, болел за наших ребят. Это красивая, зрелая борьба, совсем не детская. Эти ребята сделали свой шаг в дзюдо, у нас хорошее поколение спортсменов, на которых мы надеемся", - сказал Мудранов.