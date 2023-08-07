СМИ: футболист Неймар намерен покинуть ПСЖ нынешним летом

По информации L'Equipe, игрок чувствует давление после весенних протестов фанатов ПСЖ перед его домом

ТАСС, 7 августа. Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар сообщил руководству футбольного клуба, что не желает продолжать карьеру в команде. Об этом сообщило издание L'Equipe.

По информации источника, Неймар намеревается покинуть команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что игрок чувствует давление после весенних протестов фанатов ПСЖ перед его домом. Бразилец считает, что клуб принимает недостаточные меры по защите своих игроков.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2025 года. Он пропустил вторую половину сезона-2022/23 из-за травмы лодыжки. Последний официальный матч за ПСЖ Неймар провел в феврале.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды - в Кубке французской лиги.

По ходу карьеры Неймар выступал за бразильский "Сантос" и "Барселону", вместе с которой выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также форвард в составе клуба трижды победил в Кубке Испании, дважды - в чемпионате, один раз - в суперкубке страны. За сборную Бразилии Неймар принял участие в 124 матчах, забив 77 мячей и сделав 56 передач. Игрок является лучшим бомбардиром национальной команды вместе с Пеле.