Кириленко считает, что сборной России по баскетболу есть над чем работать

Российская национальная команда со счетом 72:59 обыграла сборную Ирана в товарищеском матче

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Сборной России по баскетболу нужно прибавлять в активности и стабильности. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Российская национальная команда со счетом 72:59 обыграла сборную Ирана в товарищеском матче.

"Сборной есть над чем работать, в чем прибавлять. Прежде всего, в активности своей. Команда все-таки молодая, нет такой стабильности, когда можешь держать высокий уровень игры на протяжении долгого времени. А первая четверть была вообще великолепная - минимум ошибок, в защите отсекали, играли правильно. Видно, что ребята талантливые", - сказал Кириленко.

"Понятно, что Ирану было сложно - они только прилетели, еще в ритм не попали, много намазали. Думаю, вторая игра с ними будет чуть поближе в плане разрыва. Но это не наши проблемы. Наша молодая команда проверяет себя с участником чемпионата мира. При всех плюсах и минусах. Это прекрасно, нам нужно будет больше таких игр проводить", - добавил он.

Повторный матч команд состоится 9 августа в Перми.