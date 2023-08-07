Российский футболист Магомед Оздоев стал игроком греческого клуба ПАОК

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25

ТАСС, 7 августа. Российский полузащитник Магомед Оздоев перешел из турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк" в греческий ПАОК. Об этом сообщает пресс-служба ПАОКа.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Оздоеву 30 лет, в сезоне-2022/23 он провел за "Фатих Карагюмрюк" 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с турецким клубом был рассчитан до конца сезона-2023/24.

В "Фатих Карагюмрюк" Оздоев перешел из петербургского "Зенита", с которым четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился победителем Суперкубка России и один раз - кубка страны. Также игрок выступал за казанский "Рубин", грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), московский "Локомотив". За сборную России Оздоев провел 35 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

ПАОК по итогам прошлого сезона занял четвертое место в чемпионате Греции. В текущем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги конференций.