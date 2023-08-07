На достройку спорткомплекса "Протон-Арена" в Саратове выделили более 317 млн рублей

Объект остается последним городским спортивным долгостроем

САРАТОВ, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 317 млн рублей выделено из резервного фонда правительства РФ на завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2023 году спорткомплекса "Протон-Арена" в Саратове. Об этом сообщается в телеграм-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении в 2023 году из резервного фонда правительства РФ в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта" 317 млн 481,7 тыс. рублей. Указанные средства позволят завершить строительство и ввести в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс "Протон-Арена" в Саратове до конца этого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это последний спортивный долгострой в Саратове, который на протяжении 10 лет был заброшен и сейчас достраивается.

Спорткомплекс, ранее носивший название "Газовик", начали строить в жилом районе Солнечный-2 в 2013 году, на несколько лет проект был приостановлен. В 2020 году объект был переведен в областную собственность, позже его строительство возобновили. Спорткомплекс намерены использовать в том числе как площадку для тренировок волейбольной команды "Протон".