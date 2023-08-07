"Адмирал" стал победителем предсезонного хоккейного турнира в Сочи

"Адмирал" выиграл три матча из трех и набрал 6 очков

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" со счетом 5:0 обыграл хоккейный клуб "Сочи" и досрочно стал победителем предсезонного турнира. Соревнования проходят в Сочи.

Заброшенными шайбами отметились Максим Чудинов (18-я минута), Николай Чебыкин (19), Руслан Ибатуллин (36), Дмитрий Сидляров (43) и Тайлер Граовац (60).

"Адмирал" выиграл три матча из трех и набрал 6 очков. "Сочи" занимает 2-е место, набрав 4 очка после 4 матчей. Третью строчку занимает омский "Авангард" (3 очка), далее идут петербургский СКА (3) и сборная России среди игроков не старше 23 лет (2).

В заключительный день турнира 8 августа "Адмирал" сыграет с "Авангардом", СКА - со сборной России среди игроков не старше 23 лет.