Международная федерация подтвердила недопуск российских тяжелоатлетов до чемпионата мира

Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде

ТАСС, 7 августа. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не допустил ни одного россиянина до участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде.

"Исполком IWF утвердил делегацию нейтральных атлетов, которая будет присутствовать на чемпионате мира. В ее составе 12 спортсменов, 7 человек обслуживающего персонала и 1 технический судья - все они имеют белорусские паспорта", - говорится в заявлении пресс-службы IWF.

"Что касается олимпийской квалификации, IWF положительно проголосовала за руководящие принципы для комиссии, отвечающей за рассмотрение просьбы спортсменов об освобождении от участия в квалификационном процессе. Для соревнований по тяжелой атлетике на Олимпийских играх обязательное присутствие на некоторых соревнованиях является частью процедуры. Также в соответствии с этими правилами спортсмены могут подать заявление на освобождение при исключительных обстоятельствах. Задача новой независимой комиссии состоит в том, чтобы проанализировать и принять решение по этим запросам", - добавили в пресс-службе.

28 июля в пресс-службе IWF сообщили ТАСС, что российских спортсменов нет в списке участников чемпионата мира. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов ранее заявил ТАСС, что российские штангисты готовы выступать на чемпионате мира на равных условиях со своими соперниками. Он призвал коллег из международной федерации руководствоваться в своих действиях Олимпийской хартией и допустить российских штангистов до главного старта года на общих основаниях с остальными спортсменами.

Исполком IWF 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Все спортсмены, претендующие на получение такого статуса, должны заполнить индивидуальные декларации, в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении спецоперации на Украине.