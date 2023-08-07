В Федерации дзюдо России отметили высокую конкуренцию на Играх стран СНГ

На Играх стран СНГ мужская сборная до 18 лет завоевала три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград, россиянки - шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали

ГОМЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Спортсмены из других стран составили серьезную конкуренцию российским дзюдоистам на Играх стран СНГ. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

На Играх стран СНГ мужская сборная до 18 лет завоевала три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград, россиянки - шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали. Сборная России также выиграла соревнования смешанных команд, в финале победив представителей Казахстана.

"Было волнительно, в мужской части до последнего было непонятно, кто возглавит медальный зачет. Поздравляем наш тренерский штаб с проделанной работой. Особенно интересным стал командный турнир - сборная Азербайджана привезла сюда команду, которая месяц назад выиграла европейское первенство, у ребят были амбиции доказать свой титул в борьбе с российскими спортсменами, но не сложилось. У наших ребят был тяжелый полуфинал с Узбекистаном - их дзюдо сейчас на большом подъеме, но ребята проявили сегодня силу, волю и характер, вышли в финал, где на удивление легко победили команду Казахстана", - отметил Денисов.

"Мы очень довольны организацией турнира, страны СНГ задают сегодня тренд в мировом дзюдо, - продолжил он. - Это показывают и результаты команд Казахстана, Азербайджана, которые были сильны на протяжении всего индивидуального турнира, составили нам достойную конкуренцию. Это были замечательные соревнования, у юношеской команды сейчас нет особых возможностей путешествовать, общаться со своими партнерами и друзьями, но появился такой старт, который дает им эти эмоции, опыт побед и поражений. Они скоро перейдут в другой возраст, станут ближе к олимпийскому дзюдо, очень хорошо, что получился такой большой праздник дзюдо".

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов.

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 104 медали (51 золотую, 33 серебряных и 20 бронзовых). На втором месте располагается команда Белоруссии (16-20-36), на третьем - спортсмены из Узбекистана (7-11-15).