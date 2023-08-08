"Спартак" и "Локомотив" во вторник сыграют в матчах Кубка России по футболу

"Спартак" примет клуб "Пари Нижний Новгород", "Локомотив" в гостях сыграет с казанским "Рубином"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Второй тур группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России по футболу начнется во вторник. В этот день пройдет три матча.

Первыми сыграют представители группы B, где выступают московский "Локомотив", "Ростов", екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин". В первом туре "Локомотив" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1, а "Ростов" на своем поле победил "Рубин" (1:0). Во вторник "Урал" примет "Ростов", "Локомотив на выезде встретится с "Рубином".

"Урал" показывает хорошие результаты на старте сезона, екатеринбуржцы занимают четвертое место после трех туров Мир - Российской - премьер-лиги (РПЛ), набрав семь очков. "Ростов" начал сезон не столь уверенно, команда набрала четыре очка и располагается на восьмой строчке. Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин не имеет проблем с травмированными игроками, за "Урал" из-за повреждений не сыграют бывшие футболисты сборной России Олег Шатов и Юрий Газинский, которые в этом сезоне не провели ни одной игры. Матч начнется в 16:30 мск.

"Локомотив" и "Рубин" уже играли в этом сезоне в рамках РПЛ, матч в Москве завершился со счетом 2:2. Железнодорожники подходят к матчу с "Рубином" не в лучшем настроении - 5 августа они в гостях проиграли московскому ЦСКА (1:4) в матче третьего тура РПЛ. "Локомотив" набрал четыре очка в трех матчах чемпионата России и располагается на девятой строчке. "Рубин" в этом сезоне еще не одержал ни одной победы, казанцы набрали два очка. У москвичей на поле не сможет выйти защитник Станислав Магкеев, который продолжает восстанавливаться после операции на колене, "Рубину" не помогут полузащитники Игорь Коновалов и Леон Мусаев.

В беседе с журналистами капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отметил, что команде нужно забыть игру против армейцев и настроиться на матч с "Рубином". "Я сказал в раздевалке, что не нужно вешать нос, потому что у нас скоро игра в Кубке России. У нас много игр, с одной стороны, это непросто, но с другой, лучше играть, чем тренироваться".

Встреча между "Рубином" и "Локомотивом" начнется в 18:30 мск.

"Спартак" может пойти на эксперименты с составом

Во вторник в Москве также сыграют столичный "Спартак" и "Пари Нижний Новгород", которые попали в группу D к московскому "Динамо" и "Краснодару". В первом туре "Спартак" обыграл в гостях "Краснодар" (2:1), а "Динамо" в гостях уступило нижегородцам по пенальти со счетом 3:4 (основное время завершилось ничьей 1:1).

"Спартак" выиграл все матчи в этом сезоне и является лидером турнирной таблицы РПЛ, набрав девять очков. Нижегородская команда занимает предпоследнее, 15-е место, набрав всего одно очко и не забив ни одного гола. "Спартаку" из-за травмы не поможет португальский защитник Томаш Тавареш, у нижегородцев все игроки будут в строю.

После гостевого матча РПЛ против "Рубина" главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль согласился с мнением корреспондента ТАСС о том, что в матче с командой из Нижнего Новгорода нужно дать игровое время тем, кто по разным причинам мало выходил на поле в предыдущих играх, поэтому наставник красно-белых может пойти на эксперименты. Матч начнется в 20:45 мск.

Программа второго тура группового этапа "пути РПЛ" Кубка России продолжится 9 августа матчами "Динамо" - "Краснодар", "Оренбург" - "Сочи", ЦСКА - "Факел", "Крылья Советов" - "Зенит". 10 августа второй тур группового этапа завершится матчем грозненского "Ахмата" с калининградской "Балтикой".

О турнире

По регламенту Кубка России 16 клубов РПЛ на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (сейчас - "Ахмат"), "Тосно".