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Летние олимпийские виды спорта

Сборная Китая стала победителем медального зачета Универсиады в Чэнду

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях

ТАСС, 8 августа. Китайские спортсмены стали победителями медального зачета летней Универсиады. Соревнования завершились в китайском Чэнду.

Сборная Китая завоевала 103 золотые, 40 серебряных и 35 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла команда Японии (21-29-43). Третьими стали спортсмены из Южной Кореи (17-18-23). Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Универсиада 2023 года должна была пройти в Екатеринбурге с 7 по 19 августа. 29 апреля исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта перенес соревнования из Екатеринбурга.

Универсиада в Чэнду должна была пройти в 2021 году, но была отложена на год из-за переноса Олимпийских игр в Токио. Позднее соревнования перенесли на 2023 год из-за ситуации с коронавирусом в Китае. 

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Летние олимпийские виды спорта
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