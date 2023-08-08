Фомин надеется, что победа над "Зенитом" станет плацдармом для будущих успехов "Динамо"

Полузащитник отметил, что игроки столичного клуба еще не привыкли к большим нагрузкам

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Победа над петербургским футбольным клубом "Зенит" должна стать отправной точкой для будущих успехов московского "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Динамо" Даниил Фомин.

"Нужно, чтобы эта победа стала неким плацдармом для будущих успехов, потому что сейчас Кубок России, потом "Балтика", - сказал Фомин. - Начали не очень, но в том году начали нормально, там в первых матчах много не проигрывали, но закончили не очень. Надеюсь, что в этом сезоне все будет по-другому, сейчас будем выигрывать, чуть игру улучшать, так будем набирать и набирать".

"Было тяжело в конце, потому что "Зенит" хорошо перестроился на пять защитников, мы потом перестроились, играли по счету, терпели. Чуть не хватило, но нашли шанс, использовали его, хорошо, что выиграли. Но в физическом плане, наверное, еще тяжеловато, нагрузки большие, нужно привыкать. Когда мы будем хорошо себя чувствовать, будет лучше, вторые таймы будем лучше проводить", - добавил полузащитник "Динамо".

6 августа "Динамо" на выезде победило "Зенит" со счетом 3:2 в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта победа стала первой для бело-голубых в новом сезоне.

Фомин отметил, что "Динамо" нужно сохранить эмоции после победы над "Зенитом". "Что ждет "Динамо" в этом сезоне? Три тура только сыграли, очень сложно говорить. Вообще надеюсь, что это важная победа для нашего будущего, для характера, для ментального состояния. Что будет уверенность, сейчас будет серия из матчей дома, нужно на этой победе и эмоциях сохранить положительную динамику и игру, а главное - результат", - заключил Фомин.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка в трех матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с калининградской "Балтикой" 13 августа.