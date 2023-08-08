Футболист "Динамо" Фомин рассказал, что не обсуждал с Личкой смену капитана команды

В июле капитаном столичной команды стал парагваец Фабиан Бальбуэна

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Даниил Фомин не обсуждал с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой смену капитана команды. Об этом он рассказал ТАСС.

6 августа "Динамо" на выезде победило петербургский "Зенит" в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. 21 июля пресс-служба "Динамо" сообщила, что новым капитаном команды стал парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна. Ранее капитаном был Фомин.

"После победы над "Зенитом" стало понятно, что требует Личка? Я думаю, что за два месяца тяжело все равно, сейчас сразу тяжелые игры - "Краснодар", выезд к "Крыльям Советов", который всегда тяжелый, сейчас был "Зенит", - сказал Фомин. - Но сейчас выиграли, набрали очки, где-то недобрали".

"В плане футбола [при Личке] пытаемся разыгрывать, много где-то даже ошибаемся, но пытаемся прививать такой стиль. В плане общения, то тренер открыт, просит разговаривать между собой, с ним, поэтому все нормально. Общался ли лично с Личкой после того, как поменялся капитан? Личной такой беседы не было, больше нечего сказать. Тренер принял такое решение, я его принял, двигаемся дальше", - добавил Фомин.

Личка был назначен главным тренером "Динамо" 22 июня. Контракт с чешским специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два года. На этом посту он сменил Павла Алпатова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки в мае серба Славиши Йокановича. До этого Личка работал в "Оренбурге" с 2020 года.