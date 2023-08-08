Врачи не допустят олимпийского чемпиона гимнаста Аблязина до участия в Кубке России в Сочи

Ближайшим стартом, на котором спортсмен может выступить, станет чемпионат России 2024 года, отметила Валентина Родионенко

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин из-за отсутствия медицинского допуска не выступит на Кубке России, который пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Денис еще до конца не восстановился после операции, - сказала Родионенко. - У него пока нет медицинского допуска, самый ближайший старт, где мы можем его увидеть, - это чемпионат России 2024 года. Недавно Аблязин был на восстановительном сборе в Сочи, а сейчас уже тренируется".

"Но слишком сложная операция на плече была, после которой ни в коем случае нельзя торопиться с возвращением на соревнования. Надо подождать, все-таки более важные старты могут нас ждать в следующем году", - добавила собеседница ТАСС.

По словам Родионенко, тренерский штаб сборной продолжает рассчитывать на Аблязина. "Денис на кольцах со своей сложной программой входит в шестерку сильнейших гимнастов мира, у него очень хороший опорный прыжок. Многие ставили на Аблязине крест еще перед токийской Олимпиадой, когда у него были тяжелые травмы обеих ног. Но Денис тогда восстановился, и сейчас находится на пути к этому, он очень хочет вернуться", - заключила старший тренер сборной России.

Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани, в апреле ему была сделана операция.

Аблязину 30 лет, на Играх 2021 года в Токио вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским выиграл золото командного турнира, он также завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. С Олимпиады 2016 года гимнаст вернулся с серебром, полученным за выступления в командном турнире и за опорный прыжок, и бронзой - за упражнения на кольцах. На дебютных для себя Играх-2012 в Лондоне Аблязин также был вторым в опорном прыжке и третьим - в вольных упражнениях.