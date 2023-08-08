8 августа, 07:19
WTA

Чакветадзе отказали в wild card на теннисный турнир в Бельгии

Отмечается, что организаторы приняли решение отдать приоритет молодым бельгийским спортсменам

ТАСС, 8 августа. Организаторы теннисного турнира категории W25 в бельгийском Коксейде отказали двукратной победительнице Кубка Федерации Анне Чакветадзе в wild card (специальном приглашении). Об этом сообщает портал Oktennis со ссылкой на организаторов турнира.

Организаторы приняли решение отдать приоритет молодым бельгийским спортсменам.

Чакветадзе завершила карьеру в 2013 году. 4 августа россиянка появилась в альтернативных списках трех турниров Международной теннисной федерации (ITF) в Бельгии. Турнир в Коксейде проходит с 7 по 13 августа.

Чакветадзе 36 лет, на ее счету восемь титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Ее наивысшей позицией в мировом рейтинге было пятое место. Выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2007 года - лучший результат Чакветадзе на турнирах Большого шлема. В составе сборной России спортсменка дважды становилась обладательницей Кубка Федерации (2007, 2008). 

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