Умер первый испанский победитель "Тур де Франс" Федерико Мартин Баамонтес

Ему было 95 лет

ТАСС, 8 августа. Федерико Мартин Баамонтес, который в 1959 году стал первым испанцем, одержавшим победу в веломногодневке "Тур де Франс", умер на 96-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Толедо.

Муниципальные власти объявили двухдневный траур в связи со смертью Баамонтеса. В 2002 году гонщику было присвоено звание почетного гражданина Толедо, в 2018-м в городе была открыта бронзовая статуя Баамонтеса.

Карьера Баамонтеса продолжалась с 1954 по 1965 год. 11 раз он одерживал победу на этапах Гранд-тура: 7 - на "Тур де Франс", 3 - на "Вуэльте", 1 - на "Джиро д'Италия". Помимо победы в генеральной классификации "Тур де Франс", он шесть раз побеждал в горной классификации многодневки. Два раза он побеждал в горной классификации "Вуэльты", один раз - в горной классификации "Джиро д'Италия".

В 2013 году жюри, выбранное газетой L'Equipe, признало Баамонтеса лучшим гонщиком в истории "Тур де Франс", специализирующимся на горных этапах. Награду испанцу вручил Франсуа Олланд, бывший в то время президентом Франции.