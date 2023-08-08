В Москве выпустили посвященную Международному фестивалю университетского спорта марку

На марке изображен Дворец водных видов спорта Екатеринбурга

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Почтовая марка, посвященная Международному фестивалю университетского спорта в Екатеринбурге, вышла в обращение в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Фестиваль пройдет с 19 по 31 августа.

На марке изображен Дворец водных видов спорта, где в том числе пройдут соревнования. Марку можно погасить штемпелем первого дня в одном из отделений на Главпочтамте столицы.

Торжественная церемония гашения марки прошла во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге в те даты, когда должна была состояться Универсиада-2023. Решение о переносе Универсиады из Екатеринбурга было принято в апреле 2022 года. В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, всего будет разыграно 193 комплекта медалей.