8 августа, 07:34
Летние олимпийские виды спорта

В Москве выпустили посвященную Международному фестивалю университетского спорта марку

Даниил Сорокин/ ТАСС
© Даниил Сорокин/ ТАСС

На марке изображен Дворец водных видов спорта Екатеринбурга

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Почтовая марка, посвященная Международному фестивалю университетского спорта в Екатеринбурге, вышла в обращение в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Фестиваль пройдет с 19 по 31 августа.

На марке изображен Дворец водных видов спорта, где в том числе пройдут соревнования. Марку можно погасить штемпелем первого дня в одном из отделений на Главпочтамте столицы.

Торжественная церемония гашения марки прошла во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге в те даты, когда должна была состояться Универсиада-2023. Решение о переносе Универсиады из Екатеринбурга было принято в апреле 2022 года. В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, всего будет разыграно 193 комплекта медалей. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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