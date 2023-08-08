Испанец Карлос Алос возглавил сборную Белоруссии по футболу

Контракт рассчитан до конца 2024 года

ТАСС, 8 августа. Испанец Карлос Алос назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии.

Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца 2024 года с возможностью продления.

Алосу 48 лет, с 2022 года он возглавлял сборную Руанды. Ранее он был главным тренером сборной Казахстана среди игроков до 17 лет, также специалист возглавлял марокканский ФАР, катарский клуб "Катар СК", кипрский "Эносис" и казахстанский "Кайрат", с которым стал обладателем Кубка Казахстана в 2017 году.