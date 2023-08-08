Один человек погиб в массовой драке между болельщиками АЕКа и загребского "Динамо"

По информации полиции, группа из 150-200 организованных болельщиков хорватского клуба прибыла в Грецию на автобусах и машинах

АФИНЫ, 8 августа. /ТАСС/. Массовая драка между болельщиками греческого футбольного клуба АЕК и загребского "Динамо" произошла в районе Неа-Филадельфия в Афинах, один человек погиб, восемь ранены, арестованы 96 человек. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

Болельщики "Динамо" оказались в Греции, несмотря на запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Согласно информации полиции, группа из 150-200 организованных болельщиков "Динамо" прибыла в понедельник в Грецию на автобусах и машинах.

По словам телеканала, у стадиона в понедельник поздно вечером возникла массовая драка между болельщиками двух команд, которые запускали друг в друга зажигательные ракеты, бросали самодельные зажигательные устройства, камни, а также использовали самодельные биты. 29-летний грек получил множественные ножевые ранения и скончался. Были также ранены пять греков и три хорвата. Полиция произвела 96 арестов, восемь раненых остаются в больнице. В ходе беспорядков были повреждены витрины магазинов, а также припаркованные автомобили.

Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и "Динамо" пройдет 8 августа.