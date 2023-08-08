"Зенит" обратился в РФС с просьбой отменить красную карточку Барриоса в матче с "Динамо"

КДК РФС пригласил на заседание представителей "Динамо"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" направил заявление в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, которую он получил в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Зенит" направил заявление в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вильмара Барриоса, - сказал Григорьянц. - Мы пригласили также представителей "Динамо", чтобы они представили соответствующие аргументы и объяснения, если таковые имеются. Мы будем рассматривать все в совокупности - заявление по Барриосу, медицинские документы "Динамо", если такие будут".

6 августа "Зенит" на своем поле уступил "Динамо" со счетом 2:3. Барриос получил красную карточку на четвертой добавленной ко второму тайму минуте за фол против полузащитника "Динамо" Дениса Макарова. Ранее Григорьянц сообщил, что КДК РФС будет рассматривать удаление Барриоса на заседании 9 августа за грубую игру.

Барриосу 29 лет, он перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В составе петербургского клуба колумбийский полузащитник провел 154 игр в различных турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За время выступлений за "Зенит" он получил две прямые красные карточки. В следующем туре РПЛ "Зенит" дома сыграет с воронежским "Факелом" 13 августа.