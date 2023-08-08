Ретро-матч в память о Цымбаларе с участием "Реала" и "Спартака" отменили

Планировалось, что во встрече примут участие футболисты, которые 30 сентября 1998 года играли в матче Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Реалом"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ретро-матч в память о шестикратном чемпионе России в составе московского футбольного клуба "Спартак" Илье Цымбаларе с участием мадридского "Реала" отменен. Об этом ТАСС сообщил сын Ильи Цымбаларя Олег Цымбаларь.

"Матч с легендами "Реала" отменился", - сказал Олег Цымбаларь.

15 января Олег Цымбаларь сообщил ТАСС, что ретро-матч в память об его отце с участием "Реала" планируют провести на "Открытие банк - Арене" - домашнем стадионе красно-белых. На тот момент проходили переговоры о проведении матча. Планировалось, что во встрече примут участие футболисты, которые 30 сентября 1998 года играли в матче Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Реалом" (2:1).

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В составе "Спартака" он стал шестикратным чемпионом страны и двукратным обладателем кубка России.