Олимпийский чемпион Власов пропустит чемпионат мира по борьбе

Спортсмен пропустит текущий сезон, но при этом у него будут все шансы войти в олимпийский состав, рассказал Гоги Когуашвили

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов не выступит на чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Гоги Когуашвили, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Чемпионат мира состоится в сербском Белграде с 16 по 24 сентября.

"На данный момент Роман не рассматривается на чемпионат мира, мы общались с ним и договорились, что этот сезон он пропустит, - сказал Когуашвили. - На будущий сезон у Романа есть все шансы ворваться в олимпийский состав. Роман будет с нами на сборах, его присутствие, его опыт для молодых ребят будет очень кстати. А что касается весовых категорий до 77 кг и до 82 кг, то у нас есть три лидера в весе до 77 кг - это Сергей Степанов, Сергей Кутузов и Адлет Тюлюбаев, а в весе до 82 кг наш лидер - Ауэс Гонибов, который из турнира в турнир показывает хорошую, зрелую борьбу".

Власову 32 года, на его счету золото Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, он является трехкратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.