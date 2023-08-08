В матче памяти о футболисте Цымбаларе сыграют легенды "Спартака" и сборная мира

Дата проведения матча определится позднее

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Легенды московского футбольного клуба "Спартак" и сборная мира сыграют в матче памяти о шестикратном чемпионе России в составе красно-белых Илье Цымбаларе. Об этом ТАСС сообщил сын Ильи Цымбаларя Олег Цымбаларь.

Ранее Олег Цымбаларь сообщил ТАСС, что вариант проведения матча в формате легенд "Спартака" и мадридского "Реала" отменился.

"Мы сделали формат матча "Спартак" - сборная мира, - сказал Олег Цымбаларь. - Илья Цымбаларь был первым игроком из Российской премьер-лиги, кто был вызван в эту сборную. Поэтому решили, что будет хорошо вспомнить отца на десятую годовщину, как его нет с нами. Дата матча? Пока ведутся переговоры, думаю, что в скором времени все будет известно".

"В составе сборной мира есть предварительное подтверждение на участие в матче от [бывшего футболиста сборной Франции и "Барселоны"] Эрика Абидаля, [бывшего футболиста "Манчестер Сити" и "Арсенала"] Эммануэля Адебайора, [бывшего футболиста "Челси"] Флорана Малуда, сейчас ждем финализации данного проекта. Думаю, что от "Спартака" не будет того состава, который участвовал в победе над "Реалом" (30 сентября 1998 года красно-белые обыграли мадридский клуб со счетом 2:1 в матче Лиги чемпионов - прим. ТАСС), будут просто легенды "Спартака", не будем привязываться к тому матчу", - добавил Олег Цымбаларь.

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В составе "Спартака" он стал шестикратным чемпионом страны и двукратным обладателем кубка России.