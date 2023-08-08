СМИ: "Марсель" намерен приобрести футболиста "Локомотива" Изидора

Сообщается, что французский клуб намерен продать Дженгиза Ундера или Руслана Малиновского

ТАСС, 8 августа. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Вильсон Изидор входит в сферу интересов французского "Марселя". Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, "Марсель" планирует продать одного из полузащитников - турка Дженгиза Ундера или украинца Руслана Малиновского.

Изидору 22 года, с 2022 года он выступает за "Локомотив". В текущем сезоне француз принял участие в четырех матчах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. В предыдущем сезоне в 24 играх француз забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Ранее Изидор был игроком "Монако".