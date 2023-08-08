Поткин: Непомнящий прибавляет с каждым кругом Кубка мира по шахматам

В третьем раунде турнира гроссмейстер обыграл азербайджанца Рауфа Мамедова

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прибавляет с каждым кругом Кубка мира по шахматам, у него хорошие шансы пройти следующего соперника. Такое мнение ТАСС высказал тренер Непомнящего Владимир Поткин.

"Ян уверенно сыграл черным цветом на тай-брейке и сразу перехватил инициативу. Давил как по времени, так и по позиции. Потом уже белым цветом контролировал ситуацию и уверенно в целом выиграл, - сказал Поткин. - Следующий соперник Яна - талантливый представитель индийской молодежи Сарин. Он представляет серьезную опасность, и в целом он непростой соперник. Но я верю в Яна, который прибавляет круг от круга. У него хорошие шансы, особенно белым цветом".

"Предстоящий круг вообще станет битвой поколений. Когда ветераны, Непомнящий, Магнус Карлсен, Хикару Накамура, будут биться с талантливой молодежью", - добавил Поткин.

Непомнящий обыграл азербайджанца Рауфа Мамедова на тай-брейке в третьем раунде Кубка мира. Соперником россиянина по четвертому раунду стал представитель Индии Нихал Сарин. Первая партия пройдет 9 августа.