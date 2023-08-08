Матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским "Динамо" перенесли из-за драки болельщиков

Изначально матч должен был пройти 8 августа

ТАСС, 8 августа. Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским "Динамо" перенесена на неопределенный срок решением Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщила пресс-служба хорватского клуба.

Встреча должна была пройти в Афинах 8 августа.

Ранее греческий телеканал ERT-1 сообщил, что поздно вечером 7 августа в Афинах произошла массовая драка между болельщиками АЕКа и "Динамо", в результате которой один человек погиб, восемь были ранены, 96 - арестованы. Болельщики "Динамо" оказались в Греции, несмотря на запрет УЕФА. Согласно информации полиции, группа из 150-200 организованных болельщиков "Динамо" прибыла в понедельник в Грецию на автобусах и машинах.

Победитель двухматчевого противостояния между АЕКом и "Динамо" в раунде плей-офф встретится с действующим чемпионом Бельгии "Антверпеном".