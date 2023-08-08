Ласицкене выступит в финале турнира "Королева российского спорта" в Екатеринбурге

Олимпийской чемпионке было предоставлено специальное приглашение

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила wild card (специальное приглашение) на участие в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта". Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ласицкене из-за травмы ноги в текущем летнем сезоне выступила только на двух стартах и не сумела квалифицироваться в финал "Королевы российского спорта". В субботу на чемпионате России в Челябинске спортсменка заявила журналистам, что очень хочет выступить в Екатеринбурге и рассчитывает получить приглашение на этот турнир на правах прошлогодней победительницы серии. Специальное приглашение было предоставлено также белорусу Максиму Недосекову.

"Если эти два спортсмена подтвердят свое участие в финале "Королевы российского спорта", то они будут допущены до соревнований дополнительно к восьмерке лучших, которые отбирались в финал на протяжении всего сезона. Такое решение принял президиум ВФЛА", - говорится в заявлении федерации.

Финал "Королевы российского спорта" пройдет с 17 по 19 августа. Первые два дня соревнования будут проходить на стадионе "Калининец", в заключительный день в центре Екатеринбурга будут разыграны медали среди мужчин и женщин в прыжках в высоту.