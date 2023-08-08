ЭСК РФС рассмотрит удаление игрока "Зенита" Барриоса в матче с "Динамо"

Ранее петербургский клуб обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитника

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению петербургского "Зенита" на ближайшем заседании рассмотрит удаление колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

6 августа "Зенит" на своем поле уступил "Динамо" со счетом 2:3. Барриос получил красную карточку на четвертой добавленной ко второму тайму минуте за фол против полузащитника "Динамо" Дениса Макарова. 8 августа глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил ТАСС, что "Зенит" обратился с просьбой отменить красную карточку Барриоса.

"ЭСК РФС рассмотрит три эпизода по обращению "Зенита". Эпизоды с неназначением пенальти на 9-й минуте, невынесением второй желтой карточки Денису Макарову на 49-й минуте и удалением Вильмара Барриоса", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Барриосу 29 лет, он перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В составе петербургского клуба колумбийский полузащитник провел 154 игр в разных турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За время выступлений за "Зенит" он получил две прямые красные карточки. В следующем туре РПЛ "Зенит" дома сыграет с воронежским "Факелом" 13 августа.