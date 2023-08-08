Решение о взыскании с Газизова в пользу "Спартака" 92 млн рублей вступило в силу

Юрист отметила, что представители столичного клуба могут получить исполнительный лист, как только дело вернется в Октябрьский суд Уфы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Верховный суд Башкортостана не удовлетворил жалобу бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова на решение по иску московского футбольного клуба, оно вступило в силу. Об этом ТАСС сообщила юрист "Спартака" Елена Чачуа.

31 января Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск "Спартака" и взыскал с Газизова 92 млн рублей. После этого Газизов обратился в Верховный суд Башкортостана с апелляционной жалобой.

"Мы сегодня не ездили в Уфу, так как участвовали в заседании в Хорошевском суде города Москвы,- сказала Чачуа. - В Уфу мы направляли подробное объяснение, где высказали свою позицию в поддержку решения Октябрьского суда города Уфы. Суд разделил нашу позицию, то есть оставил решение Октябрьского суда без изменений, отказал в удовлетворении жалобы представителей Газизова. Соответственно, деньги взысканы, решение вступило в силу, мы можем ехать за исполнительным листом".

"Газизов, конечно, в праве подать жалобу в Кассационный суд Самары, но решение вступило в законную силу сегодня. Соответственно мы исполнительный лист можем получить, как только дело вернется в Октябрьский суд Уфы", - добавила Чачуа.

Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова отметила, что исход судебного разбирательства является логичным. "Два года назад я говорила именно об этом исходе дел, но тогда Газизов в одном из интервью назвал меня сумасшедшей, - сказала Завьялова ТАСС. - Что ж, время прошло и все расставило на свои места".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе. 5 июня 2023 года пресс-служба "Уфы" сообщила, что Газизов покинул клуб. 5 июля Газизова назначили на пост генерального директора махачкалинского "Динамо".

Газизов будет "идти до конца"

Судебные разбирательства между "Спартаком" и Газизовым идут с 2021 года. В первый раз Газизов потребовал взыскать со "Спартака" задолженности по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. 19 июня 2023 года Газизов направил седьмой иск, он был отправлен в Басманный суд города Москвы. Первые шесть исков Газизова не получили удовлетворения суда. Позднее иск к Газизову подал "Спартак".

"Я уже сказал давно, что буду идти до конца. 13 июля было решение по схожему делу, тогда Кассационный суд Российской Федерации указал, что правильно решать в сторону работника, - сказал Газизов ТАСС. - Почему происходят другие ситуации, это другой вопрос, этим занимаются юристы. Свою позицию как гражданин Российской Федерации я высказал. Мои права ущемлены, я это знаю, поэтому этим занимаются юристы".

"Там очень много юридических моментов, я сам в них не разбираюсь до конца, в любом случае этому когда-то придет определенный конец, договоримся, выйдем на самое основное решение, но я думаю, что везде есть здравый смысл. Сегодняшний иск от "Спартака"? Все равно это все вокруг одного дела крутится, только, наверное, разные направления, но тут больше юридическая борьба. Я буду двигаться дальше, везде до конца, деваться некуда", - добавил Газизов.