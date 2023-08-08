Суд отложил заседание по иску Газизова к Федуну

Заседание по делу отложено на 6 сентября из-за неявки представителей Шамиля Газизова, рассказала юрист Елена Чачуа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы отложил заседание по иску бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова к экс-владельцу московского футбольного клуба Леониду Федуну. Об этом ТАСС сообщила юрист со стороны Федуна Елена Чачуа.

7 апреля Хорошевский суд Москвы отказал Газизову в иске к Федуну в полном объеме.

"Сегодня мы были в Хорошевском суде, суд отложил дело на 6 сентября из-за неявки представителей Газизова, - сказала Чачуа. - Это по тому делу, когда Газизову отказали в иске к Леониду Федуну на 399 млн рублей. Он подал апелляционную жалобу, мы подали заявление о вынесении дополнительного решения, потому что посчитали, что не все требования Газизова суд охватил. Соответственно мы думали, что суд вынесет дополнительное решение, потому что суд не может изменить решение, может только дополнить, если что-то не указал. Это формальность, но она необходима, чтобы решение было законным и правильным, но сегодня заседание не состоялось, потому что представители Газизова не явились".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе. 5 июня 2023 года пресс-служба "Уфы" сообщила, что Газизов покинул клуб. 5 июля Газизова назначили на пост генерального директора махачкалинского "Динамо".