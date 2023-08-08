ЭСК РФС рассмотрит удаление тренера "Пари НН" Юрана в матче РПЛ против "Краснодара"

Всего орган рассмотрит три эпизода по этому матчу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит вторую желтую карточку, полученную главным тренером клуба "Пари Нижний Новгород" Сергеем Юраном в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

4 августа "Пари Нижний Новгород" на выезде со счетом 0:1 уступил "Краснодару". Юран получил красную карточку после матча.

"ЭСК РФС рассмотрит три эпизода по обращению "Пари Нижний Новгород" по итогам матча с "Краснодаром". Это эпизоды с неудалением на 9-й минуте игрока "Краснодара", неназначением пенальти на 8-й добавленной к первому тайму минуте и вынесением второй желтой карточки тренеру "Пари Нижний Новгород". Также ЭСК РФС рассмотрит эпизод с неназначением пенальти на 87-й минуте по обращению "Оренбурга" в матче с "Уралом", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Помимо этого, ЭСК РФС рассмотрит по обращению "Сочи" три эпизода в матче с "Ахматом". Это моменты с неудалением футболиста "Ахмата" на 5-й минуте, неназначением пенальти на 18-й и 79-й минутах встречи", - добавили в службе коммуникаций РФС.

"Пари Нижний Новгород" набрал одно очко в трех матчах РПЛ сезона-2023/24, клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата. В предыдущих матчах команда уступила петербургскому "Зениту" (0:2) и сыграла вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0). В четвертом туре нижегородцы дома сыграют с грозненским "Ахматом" 14 августа.