На чемпионате мира по легкой атлетике всем журналистам запретят ношение одежды с флагами

Представителям СМИ, которые не соблюдают требование, будет предложено снять такую одежду, отметили в World Athletics

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Аккредитованным на чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште журналистам будет запрещено приходить на пресс-конференции и в микст-зону к спортсменам в одежде с государственной символикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Чемпионат мира стартует в Будапеште 19 августа. World Athletics до начала турнира должна прислать аккредитованным журналистам свод правил работы СМИ на главном старте года.

"Ношение журналистами футболок национальной команды или одежды, в которую облачаются активные болельщики, неуместно в специально отведенных для работы СМИ зонах на спортивных аренах, - ответила представительница World Athletics на вопрос, могут ли российские журналисты приходить на стадион в одежде с флагом и гимном своей страны. - Аккредитованным представителям СМИ (за исключением представителей команд по связям с прессой), которые не соблюдают это требование, будет предложено снять такую одежду".

"Запрещается употребление алкоголя в рабочих зонах. Любой представитель СМИ, обнаруженный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет лишен аккредитации и выведен за пределы рабочей зоны", - добавила собеседница ТАСС.

Согласно регламенту World Athletics, журналисты должны аккредитовываться через пресс-службы национальных федераций. Однако российские журналисты, ранее зарегистрированные в системе международной федерации и отработавшие не один чемпионат мира в прошлом, в январе получили предложение аккредитоваться на чемпионат мира - 2023, несмотря на запрет легкоатлетам из России участвовать в турнире.

Ряд международных федераций приняли решение смягчить вынесенные в марте 2022 года санкции в отношении российских и белорусских спортсменов и разрешить им выступать на соревнованиях в нейтральном статусе в одежде без изображения национальной символики. World Athletics пока не считает возможным возвращение россиян на турниры под эгидой организации.