Российские самбистки выступят на Играх стран СНГ основным составом

Старший тренер сборной России отметил, что Игры станут отличной площадкой для проверки конкурентоспособности самбисток перед чемпионатом мира

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по самбо выступит на Играх стран СНГ в Белоруссии основным составом, который в этом году представит команду на ноябрьском чемпионате мира в Армении. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Михаил Мартынов.

Соревнования по самбо в рамках Игр стран СНГ примет Жлобин, они пройдут 11-12 августа.

"Решение направить в Белоруссию первый состав сборной России было обусловлено тем, что женской сборной необходимо проверить свои силы после межсезонья и втянуться в соревновательный процесс. Игры стран СНГ станут отличной площадкой для проверки конкурентоспособности наших женщин перед чемпионатом мира", - рассказал Мартынов.

Сборную России в Жлобине представят Юлия Молчанова (до 50 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Светлана Уварова (до 59 кг), Милена Хилова (до 65 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг), Жанара Кусанова (свыше 80 кг). В мужскую команду вошли Данир Шамсутдинов (до 58 кг), Алексей Зайцев (до 64 кг), Иван Агафонов (до 71 кг), Андрей Корнеев (до 79 кг), Антон Суровцев (до 88 кг), Егор Осипов (до 98 кг), Степан Солдатенков (свыше 98 кг).