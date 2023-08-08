Костомаров показал видео тренировки на новых протезах

Олимпийский чемпион подчеркнул, что долго ждал протезов, на которых мог бы бегать

ТАСС, 8 августа. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео с тренировки на новых протезах в своем телеграм-канале.

На видео фигурист выполняет прыжки и беговые упражнения.

"Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Как изменились радости жизни..." - говорится в подписи к видео.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.