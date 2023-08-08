Шипов: бывшим российским шахматистам психологически непросто играть на Кубке мира

Среди шахматистов, сменивших гражданство в 2023 году, до четвертого круга турнира дошел только Алексей Сарана, представляющий Сербию

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бывшим представителям России психологически сложно играть на Кубке мира по шахматам в Баку, однако далеко идущих выводов из их результатов на турнире делать нельзя. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Я считаю, что говорить о том, много мы потеряли или мало, только по результатам этого турнира неправильно. Набери тот же состав еще раз, и они могут все по-разному сыграть. Жизнь все расставит по своим местам. Но сейчас у них тяжелый период, им психологически непросто играть на этом турнире. За кого бы они ни играли, для меня они все равно являются нашими шахматистами, и в следующем круге я поболею за Сарану в матче против Уэсли Со", - сказал Шипов.

Среди шахматистов, сменивших российское гражданство в 2023 году, до четвертого круга турнира дошел только Алексей Сарана, представляющий Сербию. На разных стадиях проиграли Александра Костенюк (Швейцария), Антон Демченко, Владимир Федосеев (оба - Словения), Александр Предке (Сербия).

Первые партии четвертого раунда Кубка мира пройдут 9 августа.