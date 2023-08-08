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обновлено 8 августа, 11:28
Футбол в России

Семака признали лучшим тренером России по итогам сезона-2022/23, "Зенит" - лучшей командой

Егор Алеев/ ТАСС
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Егор Алеев/ ТАСС

В прошлом сезоне "Зенит" под руководством Сергея Семака победил в чемпионате России и стал обладателем суперкубка

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) признало наставника петербургского "Зенита" Сергея Семака лучшим тренером страны по итогам сезона-2022/23. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

В сезоне-2022/23 "Зенит" под руководством Семака в девятый раз выиграл чемпионат России и стал обладателем Суперкубка России. "Зенит" был признан лучшей командой по итогам сезона.

Семаку 47 лет, он возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством клуб пять раз подряд стал чемпионом России, один раз выиграл кубок и четыре раза - суперкубок страны. Ранее специалист признавался лучшим тренером по итогам сезона в 2019 и 2020 годах. 

Теги:
Российский футболСемак, Сергей Богданович
© Информационное агентство ТАСС
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