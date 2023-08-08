Малкома признали лучшим футболистом прошлого сезона в России

Нападающий в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) признало бразильского нападающего Малкома лучшим футболистом по итогам сезона-2022/23. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), он отметился 23 забитыми мячами в 27 матчах. Он также сделал 9 результативных передач. С петербургским "Зенитом" в сезоне-2022/23 он стал чемпионом России, а также выиграл суперкубок страны.

В настоящее время Малком выступает за клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.