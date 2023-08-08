Футболиста "Локомотива" Пиняева признали лучшим молодым игроком России в сезоне-2022/23

В прошлом сезоне нападающий провел 27 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) признало нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом России по итогам сезона-2022/23. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

В сезоне-2022/23 Пиняев провел 27 матчей за "Крылья Советов" и "Локомотив" в разных турнирах, отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. В ноябре 2022 года форвард дебютировал за национальную сборную России в товарищеском матче против команды Таджикистана (0:0). В мартовской товарищеской встрече против команды Ирака (2:0) Пиняев забил первый гол за сборную России.

Пиняеву 18 лет, он выступает за "Локомотив" с января 2023 года. Ранее он выступал за самарские "Крылья Советов" и "Чертаново". Всего за карьеру на счету футболиста 51 матч, 8 голов и 5 результативных передач в Российской премьер-лиге. В Кубке России игрок провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 передачи.