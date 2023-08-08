Сборная ЛНР дебютировала в Кубке России по киберспорту в дисциплине Counter-Strike

В Кубке России приняли участие 60 команд из разных регионов РФ

ЛУГАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Сборная ЛНР по киберспорту дебютировала в Кубке России, спортсмены участвовали в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства республики.

"Сборная команда из ЛНР с достойным результатом дебютировала в Кубке России по компьютерному спорту, - сказано в сообщении. - Турнир проходил по трем спортивным дисциплинам: "боевая арена" (вид программы Dota 2), "тактический трехмерный бой" (вид программы Counter-Strike: Global Offensive), "файтинг" (вид программы Tekken 7). В дисциплине "тактический трехмерный бой" приняла участие сборная ЛНР. Для нас это первый опыт участия в подобных турнирах. Ребята получили большой опыт, им уже смогут присвоить третий спортивный разряд по компьютерному спорту, что позволит принимать участие на всех официальных турнирах страны".

В Кубке России приняли участие 60 команд из разных регионов РФ.