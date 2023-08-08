Джикию, Акинфеева и Чалова включили в список 33 лучших футболистов прошедшего сезона

Всего в список вошли девять игроков "Зенита"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2022/23. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

Лучшими игроками были признаны вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА), защитники Вячеслав Караваев ("Зенит"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Дуглас Сантос ("Зенит"), полузащитники Малком ("Зенит"), Вильмар Барриос ("Зенит"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Клаудиньо ("Зенит"), нападающие Джон Кордоба ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА).

Список состоит из 33 футболистов. В него также вошли вратари Илья Лантратов ("Локомотив"), Илья Помазун ("Урал"), защитники Милан Гайич, Виллиан Роша, Мойзес (все - ЦСКА), Сергей Волков ("Краснодар"), Родригао ("Зенит"), Максим Осипенко ("Ростов"), Мирослав Богосавац ("Ахмат"), Даниил Хлусевич ("Спартак"), полузащитники Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев ("Локомотив"), Руслан Литвинов, Квинси Промес (оба - "Спартак"), Даниил Глебов ("Ростов"), Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все - "Зенит"), нападающие Александр Соболев ("Спартак"), Артем Дзюба ("Локомотив"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Николай Комличенко ("Ростов").

Акинфеев включен в список 33 лучших игроков под первым номером в 14-й раз и догнал по этому показателю рекордсмена Сергея Игнашевича. Всего голкипер ЦСКА попадал в список 33 лучших 18 раз.

Лучшим футболистом по итогам сезона был признан Малком. Лучшим тренером стал наставник "Зенита" Сергей Семак, а петербургский клуб признан лучшей командой. Лучшим молодым игроком стал Пиняев.